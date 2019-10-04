Общество

РБКРБКМатвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
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Налог на самозанятых может затронуть всю Россию

РЕН ТВвчера в 20:41

Матвиенко предложила распространить новый налог на всю страну

URA.Ruвчера в 04:42

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию в 2020 году

Интерфаксвчера в 06:06

Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю страну

Известиявчера в 05:51

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Российская газетавчера в 04:55

Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России

Газета.Ruвчера в 17:48

Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

ТАССвчера в 04:24
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Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия вчера в 09:45
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Политика

Курт Волкер дал показания Конгрессу США

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил перед Палатой представителей Конгресса в рамках расследования по делу об импичменте президента Трампа, сообщает агентство Associated Press.
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Авто

Toyota назвала стоимость RAV4 TRD Off-Road

Компания Toyota обнародовала ценник внедорожной версии кроссовера Toyota RAV4 TRD Off-Road, впервые представленной во время Чикагского автосалона нынешнего года.
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Общество

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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Общество

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

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Катер врезался в берег в Иркутской области

Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Известия 00:20
Энергетика

Сбербанк одобрил кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ

Сбербанк предоставит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева кредит в размере более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ в Краснодарском крае.
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Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
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Политика

Украинские беспилотники в Крыму назвали детскими самолетиками

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала украинские беспилотники детскими самолетиками.
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Фигурное катание

Медведева спела гимн России после победы на турнире в Китае

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Общество

Синоптики прогнозируют «настоящий снег» в понедельник в Москве

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Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
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Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
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Космос

Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»

По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
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Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе

Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
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Команда французских изобретателей представила экзоскелет, с помощью которого может передвигаться даже парализованный человек.
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Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229

В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
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Эксперты нашли в нескольких марках лапши быстрого приготовления вредные вещества, но при этом подтвердили наличие мяса.
Собеседник 03 октября в 06:47
Происшествия

В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Шоу-бизнес

Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками

Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 03 октября в 01:37
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Reuters: число погибших в результате протестов в Ираке возросло до 72

ТАСС 04:45
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