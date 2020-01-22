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КоммерсантъМатвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям. По ее мнению, перечень не должен ограничиваться ключевыми постами, «указанными в Конституции».
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Косачев: Комитет Совфеда в сжатые сроки разработает проект о запрете послам иметь второе гражданство
Парламентская газета04:23
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