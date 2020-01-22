Политика

RT на русскомRT на русскомМатвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Она предложила включить в этот список и дипломатов.
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Матвиенко хочет запретить дипломатам иметь иностранное гражданство

Газета.Ru08:47

В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

РИА Новости03:03

Слуцкий считает справедливой идею о запрете иностранного гражданства для дипломатов

ТАСС07:07

В Совфеде предлагают запретить дипломатам иметь двойное гражданство

Парламентская газета06:25

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

РБК03:47

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить двойное гражданство дипломатам

Эхо Москвы08:01

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

RT на русском02:26
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Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 06:08
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Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
BFM.ru 07:19
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
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Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ

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Общество

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BFM.ru 07:49
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Наука

В Австралии нашли древнейший на Земле метеоритный кратер

Кратер Яррабубба, который находится на западе Австралии, является древнейшим на Земле кратером метеоритного происхождения.
Труд 06:04
Происшествия

Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
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Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 20 января в 05:52
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«Лейпциг» подписал воспитанника «Барселоны»

Мартинес является воспитанником академии «Барселоны», с 2017 года он выступает за «Лас-Пальмас».
Спорт-Экспресс 05:12
Политика

Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении

Выпущенные на Украине 152-мм артиллерийские снаряды для разработанных в СССР пушек "Гиацинт" оказались не только плохого качества, но и опасными для артиллеристов.
Российская газета 06:14
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 07:35
Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Общество

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
РИА Новости 00:45
Политика

Петербуржец продает подарок от Путина за 22 млн рублей

Житель Петербурга продает подаренные президентом РФ Владимиром Путиным швейцарские часы за 22 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:47
Гаджеты

Sony разрабатывает первый в мире смартфон с экраном 4K

Как сообщает MyDrivers, устройство будет представлено 24 февраля во время выставки MWC-2020 в Барселоне.
Радиочастотный спектр 03:50
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Общество

ФСБ рассекретила документы об Освенциме

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Общество

Смоленская область заняла 55 место в рейтинге эффективности управления

Смоленская область заняла 55 строчку в рейтинге эффективности управления субъектов Российской Федерации, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2019 года.
Гудвилл.онлайн 08:19
Общество

Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин

Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
РИА Новости 08:50
Политика

В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле

Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 08:23
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий вчера в 12:34
Армия и оружие

В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3

Первый полет после ремонта Очередной прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "53 черный") совершил свой первый после ремонта полет.
Военное обозрение 06:17
Игры

DOOM Eternal будет вдвое продолжительнее предыдущей части

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Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
RT на русском 05:53
Авто

Datsun обновил в России седан on-DO

Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
CarExpo.ru вчера в 02:49
Армия и оружие

По Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой после обвинений Ирана в терроризме. Видео

После заявления Эр-Рияда о «терроризме Ирана», по Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой.
Avia.pro 01:08
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