Общество

ТАССТАССМатвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края. Об этом она заявила в понедельник во время парламентских слушаний по теме газификации с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.
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Александр Осипов принимает участие в слушаниях по газификации регионов в Совфеде

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Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

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Оперативное совещание: о чём думают в правительстве края?

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Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
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Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

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Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
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Екатерина Климова трогательно поздравила старшую дочь с 18-летием

Сегодня свой 18-й день рождения празднует старшая дочь Екатерины Климовой.
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Cadillac рассказал о планах на российский рынок

В своем интервью генеральный директор компании General Motors в России Чиприан Сута рассказал, что уже летом на российский рынок выйдет компактный кроссовер Cadillac XT4.
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Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
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Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Общество

Судно с космодромом «Морской старт» направилось из США в Россию

Гонконгское судно Xin Guang Hua с пусковой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и начало свой путь к берегам России, об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители российской группы компаний S7.
Известия 16:21
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:20
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Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета вчера в 16:01
Авто

Производство Aurus Senat для частных клиентов начнется в мае 2021 года

Производство автомобилей Aurus Senat для частных клиентов начнется на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в мае 2021 года, а внедорожника Komendant – в июле 2022-го.
Автоновости дня 00:30
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Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
ТАСС 10:42
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
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Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 05:23
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 20:55
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

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Политика

Эрдоган рассказал о цели переговоров с Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своей цели в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
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Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
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Общество

Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца

Выплата материнского капитала на первого ребенка обрела форму закона. Его подписал президент России Владимир Путин.
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В РАН тоже выступили против «спутников Маска»

Российская академия наук (РАН) готовит жалобу в ООН на спутниковый проект Илона Маска. Астрономы выступают категорически против Starlink.
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В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
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В тульской дивизии ВДВ сменился командир

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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
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