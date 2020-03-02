Общество
ТАССМатвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края. Об этом она заявила в понедельник во время парламентских слушаний по теме газификации с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Осипов принимает участие в слушаниях по газификации регионов в Совфеде
НИА-Читавчера в 21:52
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Экономика
Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику
Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
Биатлон
Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток
Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Общество
Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету
Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова трогательно поздравила старшую дочь с 18-летием
Сегодня свой 18-й день рождения празднует старшая дочь Екатерины Климовой.
Авто
Cadillac рассказал о планах на российский рынок
В своем интервью генеральный директор компании General Motors в России Чиприан Сута рассказал, что уже летом на российский рынок выйдет компактный кроссовер Cadillac XT4.
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
Судно с космодромом «Морской старт» направилось из США в Россию
Гонконгское судно Xin Guang Hua с пусковой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и начало свой путь к берегам России, об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители российской группы компаний S7.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Авто
Производство Aurus Senat для частных клиентов начнется в мае 2021 года
Производство автомобилей Aurus Senat для частных клиентов начнется на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в мае 2021 года, а внедорожника Komendant – в июле 2022-го.
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Общество
В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ
Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Политика
Эрдоган рассказал о цели переговоров с Путиным
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своей цели в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Общество
Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца
Выплата материнского капитала на первого ребенка обрела форму закона. Его подписал президент России Владимир Путин.
Космос
В РАН тоже выступили против «спутников Маска»
Российская академия наук (РАН) готовит жалобу в ООН на спутниковый проект Илона Маска. Астрономы выступают категорически против Starlink.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.