Общество
ТАССМатвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края. Об этом она заявила в понедельник во время парламентских слушаний по теме газификации с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.
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Александр Осипов принимает участие в слушаниях по газификации регионов в Совфеде
НИА-Читавчера в 21:52
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Происшествия
В штабе сообщили о госпитализации 13 летевших с россиянином с COVID-19
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления коронавируса у россиянина, который прилетел из Италии, были госпитализированы 24 человека, еще 85 были отправлены на карантин.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Наука
Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна
Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Кино
Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Хоккей
Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»
Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
Общество
В Троицком построят школу за два миллиарда рублей
В анивском селе Троицком построят школу на 1200 мест.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Авто
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей расширили
Министерство промышленности и торговли России включило в список облагаемых налогом на роскошь автомобилей машины от 3 млн рублей, чтобы избежать споров по поводу причисления транспортного средства к этой категории.
Экономика
Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Культура
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Кино
Организаторы назвали номинантов на кинопремию «Ника»
Авто
Электрокроссовер Audi e-tron получил ОТТС в России
Футбол
«Краснодар» нанес 1 удар в первом тайме матча с «Уфой»
По данным телеканала «Матч Премьер», «Краснодар» нанес один удар в створ ворот гостей в первом тайме.
Политика
Бывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции
Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции.