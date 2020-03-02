Общество

ТАССТАССМатвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края. Об этом она заявила в понедельник во время парламентских слушаний по теме газификации с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

В Совфеде поставили на особый контроль газификацию Забайкалья

ZAB.RU08:36

После выступления Осипова Матвеенко потребовала от «Газпрома» помочь Забайкалью с газификацией

Zabnews.ru08:59

Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед

Московский Комсомолец Чита07:55

«Газпром»: Программа газификации Забайкалья в 3 раза дороже, чем в центральной России

Чита.Ру08:22

Александр Осипов принимает участие в слушаниях по газификации регионов в Совфеде

НИА-Читавчера в 21:52

Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

ТАСС11:10

Оперативное совещание: о чём думают в правительстве края?

ZAB.TV07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Происшествия

В штабе сообщили о госпитализации 13 летевших с россиянином с COVID-19

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления коронавируса у россиянина, который прилетел из Италии, были госпитализированы 24 человека, еще 85 были отправлены на карантин.
РБК 14:05
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Наука

Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов

ToDay News Ufa 18:21
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Футбол

РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна

Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
NewInform 18:15
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Кино

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Piter.tv 04:46
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Общество

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Известия 17:59
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Хоккей

Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»

Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
Sports.ru 12:19
Общество

В Троицком построят школу за два миллиарда рублей

В анивском селе Троицком построят школу на 1200 мест.
Сахалин.Инфо 17:54
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Союзное Вече 04:00
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей расширили

Министерство промышленности и торговли России включило в список облагаемых налогом на роскошь автомобилей машины от 3 млн рублей, чтобы избежать споров по поводу причисления транспортного средства к этой категории.
Вести ФМ 28 февраля в 23:09
Экономика

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Известия 16:01
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Здоровье

В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Российская газета 08:32
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru 07:07
Культура

Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского

Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
РИА Новости 28 февраля в 20:07
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Кино

Организаторы назвали номинантов на кинопремию «Ника»

Политическая Экспертиза 15:36
Авто

Электрокроссовер Audi e-tron получил ОТТС в России

Somanyhorses 02:39
Футбол

«Краснодар» нанес 1 удар в первом тайме матча с «Уфой»

По данным телеканала «Матч Премьер», «Краснодар» нанес один удар в створ ворот гостей в первом тайме.
Sports.ru вчера в 09:30
Политика

Бывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции

Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции.
Аргументы и Факты вчера в 20:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное