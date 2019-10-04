Общество

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Российская газета04:55

Самозанятые в России будут спать спокойно

Национальная служба новостей10:45

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию в 2020 году

Интерфакс06:06

Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России

Газета.Ru17:48

Совфед предлагает ввести налог для самозанятых по всей стране в 2020-м

РЕН ТВ04:46

Матвиенко предложила распространить новый налог на всю страну

URA.Ru04:42

Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

ТАСС04:24
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Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
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Составлен рейтинг самых распространенных иномарок в России

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Защита Порошенко пополнилась российским адвокатом

Бывший президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко привлек в свою адвокатскую команду российского юриста Илью Новикова.
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После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

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Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Скончалась актриса Дайан Кэрролл

В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
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6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
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Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
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Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
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В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

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Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям

Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными

В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.
Российская газета 13:20
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Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
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Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Экономика

Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока

Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
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Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок

Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
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Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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Акименко выиграл серебро ЧМ, Иванюк – бронзу

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Армия и оружие

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
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Как работают Яндекс.Новости?
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