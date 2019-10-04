Общество
Российская газетаМатвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию в 2020 году
Интерфаксвчера в 06:06
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
Политика
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Политика
В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.
Кино
В Калифорнии показ «Джокера» прервали из-за угроз
В американском городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, один из кинотеатров, в котором предполагалось показывать фильм "Джокер" были закрыт, так как полицейское управление получило некую информацию "угрожающего содержания".
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Куликов и Гусев забросили по шайбе
У "Нью-Джерси" шайбы забросили российский форвард Никита Гусев (19), для которого этот матч стал дебютным в НХЛ, Блейк Коулман (22, 34) и Сами Ватанен (33).
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Известная российская певица и бывшая участница популярного телепроекта "Дом 2" Ольга Бузова опоздала на свой концерт в городе Новокузнецке Кемеровской области.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Армия и оружие
На Украине называют условия отвода войск на Донбассе
Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
В конце августа телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Космос
В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.