Общество

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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Налог на самозанятых может затронуть всю Россию

РЕН ТВвчера в 20:41

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Российская газетавчера в 04:55

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию в 2020 году

Интерфаксвчера в 06:06

Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю страну

Известиявчера в 05:51

Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России

Газета.Ruвчера в 17:48

Матвиенко предложила распространить новый налог на всю страну

URA.Ruвчера в 04:42

Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

ТАССвчера в 04:24
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Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 03 октября в 07:30
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Общество

Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror

Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
РБК вчера в 22:59
Политика

Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ

Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
РИА Новости вчера в 19:20
Шоу-бизнес

«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова

Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания 03 октября в 14:21
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика

В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.
РБК 00:38
Кино

В Калифорнии показ «Джокера» прервали из-за угроз

В американском городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, один из кинотеатров, в котором предполагалось показывать фильм "Джокер" были закрыт, так как полицейское управление получило некую информацию "угрожающего содержания".
Kinonews.ru вчера в 16:26
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия

Народные новости вчера в 13:29
Хоккей

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Куликов и Гусев забросили по шайбе

У "Нью-Джерси" шайбы забросили российский форвард Никита Гусев (19), для которого этот матч стал дебютным в НХЛ, Блейк Коулман (22, 34) и Сами Ватанен (33).
РИА Новости 01:21
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Музыка

Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке

Известная российская певица и бывшая участница популярного телепроекта "Дом 2" Ольга Бузова опоздала на свой концерт в городе Новокузнецке Кемеровской области.
Ugpressa.ru 03 октября в 00:58
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире

ФАН вчера в 09:02
Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Армия и оружие

На Украине называют условия отвода войск на Донбассе

Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение 02 октября в 22:53
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости 03 октября в 01:41
Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Вести.Ru вчера в 16:38
Политика

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

В конце августа телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 00:58
Космос

В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы

TV BRICS вчера в 08:15
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

Дни24 02 октября в 18:00
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru вчера в 14:20
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