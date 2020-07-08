Политика
Газета.RuМатвиенко призвала главу Минпромторга нацелиться на величие России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главе Минпромторга РФ Денису Мантурову не хватает самокритичности, благодаря которой он смог бы с рутинной работы перейти к прорывным задачам.
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Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Общество
Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года
Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 09:05
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:1. В концовке первой половины встречи главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско было удален с поля.
Вести.Ru 14:35
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06 июля в 14:07
Экономика
Россияне бросились скупать готовое жилье
За год заметнее всего — на 15 процентов — подорожало готовое жилье в Сочи (115,3 тысячи рублей за квадратный метр).
Lenta.ru 13:03
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
Rambler News Service вчера в 05:37
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 14:12
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Общество
В Тверской области 70 пар получили медаль «За любовь и верность»
В регионе 70 супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, получили медали «За любовь и верность».
АиФ Тверь 13:29
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Футбол
«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России
Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
РБК 13:44
Гаджеты
OnePlus Nord получит камеру на 48 мегапикселей
В источнике не упоминается конкретная модель датчика основной камеры. Также смартфон получит систему оптической стабилизации изображения.
ITZine.ru вчера в 23:00
Здоровье
В больницах остаются более 110 тысяч россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.
Общественная служба новостей 14:02
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
CyberSport.ru вчера в 11:33
Общество
Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
РБК 10:05
Футбол
ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ
На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.
Sport24.ru 12:58
Гаджеты
Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 66 тысяч рублей
Модель официально не продается в России, на а AliExpress за устройство просят от 66 тысяч рублей и больше.
Российская газета 10:30
Общество
Variety: Spotify запустится в России 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России 15 июля.
Дождь 14:06