Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главе Минпромторга РФ Денису Мантурову не хватает самокритичности, благодаря которой он смог бы с рутинной работы перейти к прорывным задачам.

Общество Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов. 20

Футбол Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:1. В концовке первой половины встречи главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско было удален с поля.

Политика Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. 3,5K

Происшествия Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости". 259

Экономика Россияне бросились скупать готовое жилье За год заметнее всего — на 15 процентов — подорожало готовое жилье в Сочи (115,3 тысячи рублей за квадратный метр). 3

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС). 132

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 320

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 114

Игры Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.

Общество В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово» Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».

Политика Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 17

Гаджеты OnePlus Nord получит камеру на 48 мегапикселей В источнике не упоминается конкретная модель датчика основной камеры. Также смартфон получит систему оптической стабилизации изображения. 3

Здоровье В больницах остаются более 110 тысяч россиян с коронавирусом Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

Игры Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября. 11

Общество Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19 Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья). 23

Футбол ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.