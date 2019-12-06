Политика
RT на русскомМатвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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с чего всё началось
«Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина»,— сказала спикер Совета федерации на ежегодном совещании со статс-секретарями -- заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти (цитата по ТАСС).Коммерсантъ08:18
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Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»
Московский Комсомолец08:05
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