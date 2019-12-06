Политика
RT на русскомМатвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Футбол
Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Здоровье
СКР начал проверку в Сахалинской областной больнице
Несмотря на заверения правительства Сахалинской области и Росздравнадзора о поклёпе на доброе имя Сахалинской областной больницы, следственные органы СКР в регионе заинтересовались сообщениями СМИ об использовании в медучреждении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Спорт
Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА
Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Экономика
Медведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Киберспорт
Spirit сыграет с Gambit за слот на майноре в Буковеле
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Авто
Седан Genesis G70 получит новый мотор
Вместо прежнего 2-литрового турбированного бензомотора автомобиль получит агрегат от форсированного седана бизнес-класса Hyundai Sonata N-Line.