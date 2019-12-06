Политика
RT на русскомМатвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Читать в источнике
Оценить479
с чего всё началось
Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.Новые Известиявчера в 13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго ответило на претензии Матвиенко о сроках внедрения умных счетчиков
Коммерсантъвчера в 17:34
Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»
Московский Комсомолецвчера в 08:05
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Политика
Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Единоборства
Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск
Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии.
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Происшествия
Спасатель скончался в результате пожара в колледже Одессы
Спасатель, упавший с большой высоты во время эвакуации людей из горящего колледжа в Одессе, скончался.
Экономика
Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
В «Газпроме» и Минэнерго более скромно оценивают темпы роста газификации и расходы на эти цели, чем Молодцов.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Происшествия
Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду
Музыка
Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта
Ранее Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Читайте также: Меладзе раскритиковал выступление участника шоу «Голос»
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.
Политика
Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе
Ранее Зеленский заявил во время встречи с активистами так называемого «Евроамйдана» 2014 года, что предложит во время «нормандского саммита» в Париже создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса патрули «муниципальной стражи».
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Технологии
Названы самые опасные приложения для смартфона
Эксперты рассказали, какие приложения, приложения могут нести вред владельцам смартфонов.
Происшествия
Торговый центр загорелся в Биробиджане
Здоровье
Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Наука
Болезнь Альцгеймера может быть вызвана транспортными сбоями внутри нейронов
Актуальность проблемы Все нейродегенеративные заболевания имеют общую нить: появление скоплений белка в мозге, таких как бета-амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера и агрегаты альфа-синуклеина при болезни Паркинсона.
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Армия и оружие
Боевик ВСУ перешел на сторону ДНР и заявил о желании получить российское гражданство (видео)
Украинский боевик, уроженец Николаевской области перешел на сторону Донецкой Народной Республики.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Музыка