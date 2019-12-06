Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.

с чего всё началось

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Гаджеты Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.

Политика Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.

Армия и оружие В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.

Экономика Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.

Политика Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе Ранее Зеленский заявил во время встречи с активистами так называемого «Евроамйдана» 2014 года, что предложит во время «нормандского саммита» в Париже создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса патрули «муниципальной стражи».

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.

Наука Болезнь Альцгеймера может быть вызвана транспортными сбоями внутри нейронов Актуальность проблемы Все нейродегенеративные заболевания имеют общую нить: появление скоплений белка в мозге, таких как бета-амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера и агрегаты альфа-синуклеина при болезни Паркинсона.