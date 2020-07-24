Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВМатвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Матвиенко хочет от имени Совфеда потребовать надзорные органы установить виновника, а также выяснить, почему не были приняты профилактические меры, которые бы не допустили такой аварии. Виновные в разливе топлива должны понести соответствующее с законами России наказание, отметила Матвиенко.
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