Общество
Деловое.ТВМатвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Матвиенко хочет от имени Совфеда потребовать надзорные органы установить виновника, а также выяснить, почему не были приняты профилактические меры, которые бы не допустили такой аварии. Виновные в разливе топлива должны понести соответствующее с законами России наказание, отметила Матвиенко.
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