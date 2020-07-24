Общество
РИА НовостиМатвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
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Экономика
Минфин предложил прекратить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов России планирует приостановить индексацию зарплат чиновников до 2023 года.
МонаВиста 21 июля в 12:57
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом АПЛ по версии британских журналистов.
Metaratings 05:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Политика
Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая
Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
Live24 вчера в 03:02
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Политика
Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов
О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
РБК 07:47
Футбол
«Зенит» близок к покупке Ловрена у «Ливерпуля» — СМИ
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена.
REGNUM 08:13
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей
Экспресс газета 06:28
Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич провел переговоры с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:54
Здоровье
В Татарстане девять медиков скончались от коронавируса
В Татарстане девять медиков скончались от новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Республика Татарстан 05:28
Здоровье
ВРТ обеспечивает равные возможности иметь здоровых детей для каждого
В каком возрасте женщина теряет возможность родить ребенка, делают ли экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по полису ОМС, и что такое осознанное родительство, - обо всём этом шла речь на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвященной Дню вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
ИА В нашем дворе (Тюмень) 01:46
Футбол
«Локомотив» напомнил «Спартаку» об 1:18 в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
Metaratings 06:51
Армия и оружие
Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море
В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Министерстве обороны России.
Взгляд.ру 08:18
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Общество
Свердловчанам устроят химиопрофилактическую терапию COVID-19
В августе жителей Свердловской области охватят специальной химиопрофилактической терапией, которая позволит снизить риск заражения.
Новый День 07:51
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
Московский Комсомолец 08:06