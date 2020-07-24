Общество

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
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