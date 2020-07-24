Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.

Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Футбол Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом АПЛ по версии британских журналистов.

Политика Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 500

Политика Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Происшествия Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой» В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter. 34

Политика МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.

Футбол Тренер «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич провел переговоры с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным, сообщает "Спорт-Экспресс".

Здоровье ВРТ обеспечивает равные возможности иметь здоровых детей для каждого В каком возрасте женщина теряет возможность родить ребенка, делают ли экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по полису ОМС, и что такое осознанное родительство, - обо всём этом шла речь на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвященной Дню вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Армия и оружие Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Министерстве обороны России.

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 46