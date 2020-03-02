Общество
РИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Политика
В Крым прибыла делегация из Сицилии
«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла в Крым», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью.
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России
Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково.
Общество
Сергей Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о мерах по профилактике коронавируса.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
Общество
Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова
Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Происшествия
Заразившийся коронавирусом Давид Беров прокомментировал свою болезнь
Беров подтвердил, что заразиться он мог в Италии, и что все, с кем он контактировал, помещены в карантин.
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Хоккей
КХЛ утвердила новый потолок и «пол» зарплат в лиге
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новый потолок и "пол" зарплат в лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Авто
Новые машины подпали под налог на роскошь
Армия и оружие
Белоруссия испытала ракету для ЗРК «Бук» собственного производства
Белорусские военнослужащие провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9 М318.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
Авто
Новый электрический Fiat 500 дебютировал на снимках
Шпионские снимки уже были представлены ранее, но, как выяснилось, Fiat по большей части привязал ситикар к исходящему дизайну, но все же 500 был существенно обновлен.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.