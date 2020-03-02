Общество

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Матвиенко возмутилась числом ГРС «Газпрома», «запертых» для новых потребителей

Интерфакс13:16

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

РИА Новости11:37

Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Известия07:58

Матвиенко - «Газпрому»: темпы газификации в газодобывающей России - 1% в год. Так не должно быть!

Вести.Ru08:37

Матвиенко предложила прописать в законе условия подключения населения к газу

Коммерсантъ08:17

Матвиенко считает нежизнеспособным механизм «Газпрома» и властей регионов по газификации

ТАСС09:08

Матвиенко упрекнула «дочку» «Газпрома» в формализме при газификации

РБК09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Политика

В Крым прибыла делегация из Сицилии

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла в Крым», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
RT на русском 12:54
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Общество

В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью

Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью.
Известия 04:44
Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково.
РБК вчера в 04:41
Общество

Сергей Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о мерах по профилактике коронавируса.
Агентство Москва 11:41
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
Газета.Ru 13:40
Общество

Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Взгляд.ру 09:40
Спорт

ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 09:49
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb 06:32
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Москва 24 06:25
Происшествия

Заразившийся коронавирусом Давид Беров прокомментировал свою болезнь

Беров подтвердил, что заразиться он мог в Италии, и что все, с кем он контактировал, помещены в карантин.
Mockva.ru 12:55
Общество

В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:48
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Хоккей

КХЛ утвердила новый потолок и «пол» зарплат в лиге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новый потолок и "пол" зарплат в лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 13:11
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь 12:03
Авто

Новые машины подпали под налог на роскошь

МонаВиста 28 февраля в 12:19
Армия и оружие

Белоруссия испытала ракету для ЗРК «Бук» собственного производства

Белорусские военнослужащие провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9 М318.
Военное дело вчера в 05:40
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Космос

Студентка из Канады открыла 17 новых экзопланет

МИР 24 01:02
Авто

Новый электрический Fiat 500 дебютировал на снимках

Шпионские снимки уже были представлены ранее, но, как выяснилось, Fiat по большей части привязал ситикар к исходящему дизайну, но все же 500 был существенно обновлен.
32CARS.ru 07:15
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное