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РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Валентина Матвиенко
Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.
— Валентина Матвиенко, российский политикРоссийская газета вчера в 12:26

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Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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