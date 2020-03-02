Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.

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Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

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