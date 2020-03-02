Общество
РИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.
— Валентина Матвиенко, российский политикРоссийская газета вчера в 12:26
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Валентина Матвиенко призвала газовые компании не «выкручивать руки» регионам и гражданам
Парламентская газетавчера в 11:37
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Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
Политика
Путин заявил о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил о большом положительном вкладе, который в жизнь страны вносит несистемная оппозиция.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Космос
Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Авто
Вступил в силу новый ГОСТ для старых автомобилей
ГОСТ был утвержден в ноябре прошлого года.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Авто
Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL
Были изменены еще отделочные материалы и добавлен Wi-Fi. Изменения еще произошли под капотом.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Происшествия
Суд заочно арестовал поляка и украинца по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
Киевские боевики за сутки 26 раз нарушили перемирие в ДНР
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Космос
NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.