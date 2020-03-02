Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.

9 субъектов РФ выполняют свои обязательства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, неправильно, когда в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

Культура Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже 61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракиб Российская военная полиция вошла в стратегически важный сирийский город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Наука Культурную эволюцию связали с «социальными сетями» Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество Ялтинский международный экономический форум переносится Ялтинский международный экономический форум переносится с апреля на более поздний срок.

Происшествия Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Политика Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.

Авто Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus отзывает АвтоВАЗ В России стартовала отзывная кампания, затрагивающая 10 655 автомобилей Lada Vesta, Lada XRay и Lada Largus, которые были отгружены в дилерские центры с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020-го.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Происшествия Иркутский чиновник съел улику во время задержания за взятку Следственное управление СК РФ по Иркутской области 2 марта опубликовало видеоролик с задержанием замглавы регионального управления Россельхознадзора Владимира Журавлева – чиновника поймали с поличным при получении взятки в 160 тыс. руб. Деньги ему передал местный предприниматель, которому было необходимо в кратчайшие сроки оформить фитосанитарные сертификаты.

Технологии Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.

Политика Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом "Да, проходила беседа", - сказал посол в ответ на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Иран помощь у РФ в связи со вспышкой в стране коронавируса.

Гаджеты Apple выплатит до 500 миллионов долларов за старые iPhone Компания Apple готова выплатить до 500 миллионов долларов, но не менее 310 миллионов, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.

Происшествия СМИ сообщили об обысках у футбольных фанатов после драки в метро Драка между фанатами команд «Динамо» и «Спартак» произошла 29 февраля в московском метро на станции «Маяковская» перед матчем, который состоялся в тот же день на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.

Здоровье В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу "Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.