Общество
Мой БрянскМатвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
9 субъектов РФ выполняют свои обязательства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, неправильно, когда в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».
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Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.
— Валентина Матвиенко, российский политикРоссийская газета вчера в 12:26
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Валентина Матвиенко призвала газовые компании не «выкручивать руки» регионам и гражданам
Парламентская газетавчера в 11:37
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Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракиб
Российская военная полиция вошла в стратегически важный сирийский город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе
Наука
Культурную эволюцию связали с «социальными сетями»
Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
Ялтинский международный экономический форум переносится
Ялтинский международный экономический форум переносится с апреля на более поздний срок.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция в Сирии не целится в Россию
«В Сирии Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран», — сказал турецкий лидер.
Происшествия
Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве
В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Авто
Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus отзывает АвтоВАЗ
В России стартовала отзывная кампания, затрагивающая 10 655 автомобилей Lada Vesta, Lada XRay и Lada Largus, которые были отгружены в дилерские центры с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020-го.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Происшествия
Иркутский чиновник съел улику во время задержания за взятку
Следственное управление СК РФ по Иркутской области 2 марта опубликовало видеоролик с задержанием замглавы регионального управления Россельхознадзора Владимира Журавлева – чиновника поймали с поличным при получении взятки в 160 тыс. руб. Деньги ему передал местный предприниматель, которому было необходимо в кратчайшие сроки оформить фитосанитарные сертификаты.
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль
Гусева осудила Топилина за то, что отвечать за прибавку к пенсии в один рубль приходится депутатам, хотя этим должны заниматься представители ПФР.
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
"Да, проходила беседа", - сказал посол в ответ на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Иран помощь у РФ в связи со вспышкой в стране коронавируса.
Гаджеты
Apple выплатит до 500 миллионов долларов за старые iPhone
Компания Apple готова выплатить до 500 миллионов долларов, но не менее 310 миллионов, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках у футбольных фанатов после драки в метро
Драка между фанатами команд «Динамо» и «Спартак» произошла 29 февраля в московском метро на станции «Маяковская» перед матчем, который состоялся в тот же день на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Здоровье
В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу
"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.