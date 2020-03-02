"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

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Общество Что произошло за выходные. Главные новости РБК Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, однако текущий уровень цен назвал приемлемым.

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