Общество
РИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Общество
Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Политика
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре
Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Происшествия
Иркутяне обманули инвесторов и пайщиков на 14 миллионов рублей
Двое иркутян 33 и 65 лет предстали перед судом за организацию мошенничества на сумму 14 миллионов рублей.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Футбол
Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая
Здоровье
Борис Джонсон возглавил спецкомиссию кабмина по борьбе с коронавирусом
Совещание специальной комиссии правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией провел британский премьер-министр Борис Джонсон 2 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Общество
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, однако текущий уровень цен назвал приемлемым.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Общество
«Яндекс.Такси» объяснил, почему передает силовикам историю поездок пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что по запросу правоохранительных органов передает им истории поездок своих пассажиров.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Историк военной авиации Николай Бордихин назвал главное преимущество российского ракетоносца Ту-95 перед американским бомбардировщиком В-52.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Происшествия
В Хабаровске экстренно приземлился самолет
Самолет Airbus А-330 экстренно приземлился в Хабаровске.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила две деревни на востоке провинции Идлиб
Агентство отмечает, что сирийская армия продолжает успешное наступление, несмотря на начатую Турцией военную операцию «Весенний щит».
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Космос
Астрономы сфотографировали мини-Луну
Экономика
ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий
Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
Политика
Путин поручил научить чиновников государственному русскому языку
По итогам заседания Путин поручил правительству РФ издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством России норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в стране.
Технологии
Названа возможная опасность вакцины от коронавируса
Вакцина от нового вируса COVID-19 может вызвать синдром антителозависимого усиления инфекции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российских ученых.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.