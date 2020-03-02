Общество
РИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.
— Валентина Матвиенко, российский политикРоссийская газета вчера в 12:26
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Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Происшествия
В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы
В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы Уральцы хотели, чтобы их дочь попала в гимназию №120, но обман раскрыли.
Происшествия
Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Биатлон
В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова
Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
Футбол
Россия впервые примет матч за Суперкубок УЕФА
Суперкубок разыгрывают между собой победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Хоккей
Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»
Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
Путин: Россия не собирается ни с кем воевать
Российская Федерация создает ситуацию, в которой никому и в голову не придет с ней воевать, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Гаджеты
Компания Huawei представила новый смартфон Enjoy 10e
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года
Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян
Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Энергетика
Нефть поднялась выше $53 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
Происшествия
В Петербурге задержали группу наркодилеров
Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.