Общество
Мой БрянскМатвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
9 субъектов РФ выполняют свои обязательства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, неправильно, когда в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».
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Валентина Матвиенко призвала газовые компании не «выкручивать руки» регионам и гражданам
Парламентская газета11:37
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Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Здоровье
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Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Энергетика
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Мировые цены на нефть перешли к росту после падения в конце прошлой недели.
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.