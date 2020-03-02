Общество

Мой БрянскМой БрянскМатвиенко: проблема газификации страны «перезрела»

9 субъектов РФ выполняют свои обязательства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, неправильно, когда в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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