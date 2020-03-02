Общество
Мой БрянскМатвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
9 субъектов РФ выполняют свои обязательства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, неправильно, когда в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».
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Валентина Матвиенко призвала газовые компании не «выкручивать руки» регионам и гражданам
Парламентская газета11:37
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Хоккей
Овечкин вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам
Общество
Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса
Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные зафиксировали пуск двух «неопознанных снарядов» из КНДР в направлении Японского моря.
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Политика
В Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.
Политика
В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Кино
Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»
Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.