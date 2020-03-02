Общество
РИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Футбол
Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»
«Милан» идет в таблице седьмым. Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году. Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.
Политика
Госдеп ограничил число сотрудников китайских СМИ в США
США вводят лимит на количество китайских граждан, которые работают в государственных китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» пообещал эпоху дешевой нефти до 2040 года
Сегодня топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
РФС одобрил трансфер хавбека Жанелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода. Ранее 27-летний хавбек расторг контракт со «Сток Сити».
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
В Волгограде полицейский попался на взятке в 2,5 млн рублей
В феврале 2020 года возле одного из торговых центров Дзержинского района Волгограда полицейский получил от родственника 2,5 млн рублей.
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Наука
Стволовых клеток в яйцеклетках не существует
Одной из целей исследования и было выяснение того, существуют ли в яйцеклетках стволовые клетки.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе
Сотни ветеранов конфликта в Приднестровье организовали в понедельник митинг в молдавской столице у здания правительства, они хотят добиться отставки кабмина республики, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Наука
Культурные особенности повлияли на ощущение нездоровья
Исследователи из Университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что на качество ощущений во время болезни влияют не только объективные процессы, происходящие в организме человека, но и множество факторов, таких как пол, этническая принадлежность, и различных социальных норм.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Футбол
Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит
Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно).
Происшествия
На Украине задержали грузинских воров в законе
В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Гаджеты
Xiaomi представила уникальную холодную быструю зарядку
Представители компании Xiaomi сделали официальное заявление, в котором анонсировали передовую беспроводную технологию зарядного устройства мощностью 40 Вт. На данный момент она является самой быстрой в данной индустрии.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Авто
Peugeot 208 стал европейским автомобилем года
Хетчбэк Peugeot 208 получил международную награду "Европейский автомобиль года".
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.