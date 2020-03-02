Общество

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко возмутилась числом ГРС «Газпрома», «запертых» для новых потребителей

Интерфакс13:16

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

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Матвиенко упрекнула «дочку» «Газпрома» в формализме при газификации

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Матвиенко предложила прописать в законе условия подключения населения к газу

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Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Известия07:58
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Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

«Милан» идет в таблице седьмым. Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году. Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.
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Госдеп ограничил число сотрудников китайских СМИ в США

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Взгляд.ру 13:41
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Вице-президент «Лукойла» пообещал эпоху дешевой нефти до 2040 года

Сегодня топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
Вестник Кавказа 13:12
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РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

РФС одобрил трансфер хавбека Жанелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода. Ранее 27-летний хавбек расторг контракт со «Сток Сити».
Sports.ru 13:24
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Происшествия

В Волгограде полицейский попался на взятке в 2,5 млн рублей

В феврале 2020 года возле одного из торговых центров Дзержинского района Волгограда полицейский получил от родственника 2,5 млн рублей.
REGNUM 08:55
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Вести.Ru 06:25
Наука

Стволовых клеток в яйцеклетках не существует

Одной из целей исследования и было выяснение того, существуют ли в яйцеклетках стволовые клетки.
MedikForum.ru 07:52
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе

Сотни ветеранов конфликта в Приднестровье организовали в понедельник митинг в молдавской столице у здания правительства, они хотят добиться отставки кабмина республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:25
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

УтроNews 03:58
Кино

Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи

Киноафиша России 08:38
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Наука

Культурные особенности повлияли на ощущение нездоровья

Исследователи из Университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что на качество ощущений во время болезни влияют не только объективные процессы, происходящие в организме человека, но и множество факторов, таких как пол, этническая принадлежность, и различных социальных норм.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
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Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит

Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно).
Чемпионат 06:03
Происшествия

На Украине задержали грузинских воров в законе

В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Lenta.ru 09:43
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета вчера в 13:45
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
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Xiaomi представила уникальную холодную быструю зарядку

Представители компании Xiaomi сделали официальное заявление, в котором анонсировали передовую беспроводную технологию зарядного устройства мощностью 40 Вт. На данный момент она является самой быстрой в данной индустрии.
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Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными

СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Ferra вчера в 11:00
Авто

Peugeot 208 стал европейским автомобилем года

Хетчбэк Peugeot 208 получил международную награду "Европейский автомобиль года".
Народные новости 13:01
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
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Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 09:49
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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