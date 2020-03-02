Общество
Мой БрянскМатвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
9 субъектов РФ выполняют свои обязательства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, неправильно, когда в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».
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Валентина Матвиенко призвала газовые компании не «выкручивать руки» регионам и гражданам
Парламентская газета11:37
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Музыка
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
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Электрокроссовер Audi e-tron получил ОТТС в России
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Экономика
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Экономика
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Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Киберспорт
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2 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений опубликован на Reddit.
Культура
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Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
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Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери
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Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
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New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи
Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Происшествия
В Приморье водителя автобуса оштрафовали за отказ везти ветерана
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Киберспорт
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Армия и оружие
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Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.
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