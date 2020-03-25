Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проинформировала главу государства Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом, он уже принял решение о необходимых мерах.

с чего всё началось

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось. "Ситуация эта уже существенно изменилась и будет изменяться дальше", - отметила она. "Президент всегда реагирует на обращения, в том числе парламентариев", - добавила Матвиенко.

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

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