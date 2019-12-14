Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.

с чего всё началось

Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проверяется в чрезвычайных ситуациях. И, к большому сожалению, региональная команда не справилась: не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, оперативного принятия решения.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 декабря.

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Наука Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.

Политика Представители Украины и США поговорили о кибероружии "В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", — заявил Данилов.

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Хоккей Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.

Политика ЕС продлил санкции против России Напомним, Америка, страны-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против РФ в 2014 году после того, как Крым, по результатам референдума, стал частью России.

Общество Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.