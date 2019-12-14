Политика
ИзвестияМатвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 декабря.
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Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проверяется в чрезвычайных ситуациях. И, к большому сожалению, региональная команда не справилась: не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, оперативного принятия решения.
— Валентина Матвиенко, российский политикНовая газета 08:42
с чего всё началось
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.РИА Новости08:08
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