Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
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с чего всё началось

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой политике энерготарифов

В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.
Новые Известия28 февраля в 12:18

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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Комсомольская правда28 февраля в 12:05

Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва28 февраля в 05:01

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

ТАСС28 февраля в 10:39

Матвиенко предложила сбалансировать тарифы на электроэнергию

News.ru28 февраля в 07:59

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РБК28 февраля в 05:56

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию

Парламентская газета28 февраля в 10:45

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РИА Новости28 февраля в 04:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Комсомольская правда 00:50
Общество

В Вашингтоне из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли.
РБК вчера в 21:43
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 28 февраля в 01:13
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Политика

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:51
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera вчера в 14:08
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Единоборства

Результаты UFC Fight Night 169: Фигередо нокаутировал Бенавидеза

В Норфолке, США, состоялся турнир UFC Fight Night 169, главным событием которого стал поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидезом и Дейвесоном Фигередо, однако, титул, оставленный Генри Сехудо, так и не нашел нового владельца.
FightTime.ru вчера в 22:48
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Кино

Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер

Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse).
РБК 28 февраля в 20:23
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском вчера в 07:30
Политика

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.
Вести.Ru вчера в 21:35
Политика

47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

Новостной фронт вчера в 18:59
Происшествия

101-летие празднуют волгоградские специалисты по исследованию улик

1 марта экспертно-криминалистические подразделения системы МВД России празднуют 101 годовщину со Дня образования.
РИАЦ 00:49
Армия и оружие

Корабль китайских ВМС направил лазер на самолет-разведчик США

Отмечается, что лазер был направлен на самолет P-8A Poseidon американских ВМС.
RuNews24.ru 28 февраля в 02:12
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» не забили голов. Сёмина удалили в первом тайме

В первом тайме зрители не увидели даже ударов в створ, а самым ярким событием встречи стало удаление Юрия Сёмина.
Матч ТВ вчера в 12:58
Авто

400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Shraibikus News вчера в 02:23
Наука

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
Piter.tv 28 февраля в 07:24
Шоу-бизнес

Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Собеседник вчера в 02:27
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

Российская газета вчера в 08:34
Политика

Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США

Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
РБК 00:11
Здоровье

5 продуктов, которые помогут бороться с воспалениями в организме

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на медицинский портал "МедикФорум", специалисты сферы здравоохранения утверждают, что некоторые продукты питания помогают организму бороться с воспалительными процессами быстрее и эффективнее.
МТВ онлайн 27 февраля в 22:41
Общество

В Таиланде зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Таиланде подтвердили первую смерть от коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 00:00
Политика

США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 09:05
Культура

Сегодня в Астрахани сожгут чучело Масленицы

Каждый пришедший сможет поучаствовать в весёлых играх, состязаниях, хороводах.
Каспий.Инфо 01:00
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

Газета.Ru вчера в 16:24
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