Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
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с чего всё началось

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой политике энерготарифов

В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.
Новые Известия28 февраля в 12:18

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Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РБК28 февраля в 05:56

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию

Парламентская газета28 февраля в 10:45

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

ТАСС28 февраля в 10:39

Матвиенко предложила сбалансировать тарифы на электроэнергию

News.ru28 февраля в 07:59

«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Комсомольская правда28 февраля в 12:05

Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва28 февраля в 05:01

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РИА Новости28 февраля в 04:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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В январе глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев выступил с предложением снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
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Общество

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Происшествия

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С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
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Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Во Всеволожске полиция гонялась за пьяным водителем

Водителя привезли в отделение полиции, где на него составили административный протокол за управление транспортным средством в пьяном виде.
ЛОТ 07:20
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

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Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

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