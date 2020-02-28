Экономика
РИА НовостиМатвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.Новые Известия28 февраля в 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию
Парламентская газета28 февраля в 10:45
«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства
Комсомольская правда28 февраля в 12:05
Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Вечерняя Москва28 февраля в 05:01
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
С 1 марта 2020 года Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом для всех, как для жителей герцогства, и для его гостей.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В январе глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев выступил с предложением снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
"Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Происшествия
Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Политика
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Во Всеволожске полиция гонялась за пьяным водителем
Водителя привезли в отделение полиции, где на него составили административный протокол за управление транспортным средством в пьяном виде.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
В Совфеде оценили расширение материнского капитала
Сенатор Валерий Рязанский оценил подписание Путиным закона о расширении программы материнского капитала в России.
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Игры
InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store
Политика
Британия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека
Великобритания намерена отказаться от соблюдения европейских законов о защите прав человека с будущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Telegraph.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов
Политика
Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине
Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина.
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.