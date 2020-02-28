В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.

с чего всё началось

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.

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