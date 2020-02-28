Общество
РИА НовостиМатвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
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с чего всё началось
В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.Новые Известиявчера в 12:18
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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства
Комсомольская правдавчера в 12:05
«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию
Парламентская газетавчера в 10:45
Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Вечерняя Москвавчера в 05:01
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