Общество

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой политике энерготарифов

В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.
Новые Известия28 февраля в 12:18

Подробнее о событии

«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Комсомольская правда28 февраля в 12:05

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию

Парламентская газета28 февраля в 10:45

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РИА Новости28 февраля в 04:54

Матвиенко предложила сбалансировать тарифы на электроэнергию

News.ru28 февраля в 07:59

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РБК28 февраля в 05:56

Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва28 февраля в 05:01

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

ТАСС28 февраля в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
Футбол

Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»

Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Спорт-Экспресс 07:15
Происшествия

Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом.
Известия вчера в 03:44
Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ

RT на русском 15:40
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Футбол

Криштиану Роналду посетил матч «Реал» — «Барселона»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в Мадрид и посетил матч 26-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Барселона».
Sport24.ru 14:58
Армия и оружие

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Алтапресс вчера в 07:21
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Футбол

Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

Вести.Ru 06:42
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 7 тыс. за пределами Китая

За последние сутки выявлено 1160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, общее число заразившихся достигло 7169 человек за пределами Китая.
Известия 16:14
Авто

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки

Аналитики перечислили самые востребованные за рубежом марки автомобилей российской сборки.
Профиль 09:17
Здоровье

L’Espresso (Италия): государственная система здравоохранения рушится. Но теперь она должна справляться еще и с коронавирусом (L’Espresso)

Наше издание задало этот вопрос врачам, непосредственно участвующим в этой битве, экономистам, ученым, экспертам и муниципалитетам: единогласный ответ — нет, мы не готовы, потому что система, перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, уже работала на 150% своего потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето.
ИноСМИ 16:08
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости 10:27
Политика

Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Известия 05:05
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году.
РБК 16:01
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Горобзор.ру 10:29
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна 14:41
Футбол

PR-директор «Локомотива»: «Черданцев четыре раза сказал об оскорблениях арбитра со стороны Сёмина, хотелось бы посмотреть видео и аудио»

Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих "оскорблений". Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую.
Sport.ru 16:14
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС 16:08
Общество

Лувр закрылся из-за коронавируса

Дирекция Лувра проводит совещание из-за распространения коронавируса. Открытие музея перенесли на неопределённый срок.
News.ru 08:30
Футбол

«Уфа» в гостях всухую проиграла «Краснодару»

Футбольный клуб «Уфа» первый свой официальный матч в 2020-м году провел в Краснодаре, где попытался оказать сопротивление местному клубу, который по итогам сезона метит на попадание в зону Лиги Чемпионов.
КП - Уфа 12:07
Происшествия

В Анкаре задержали главного редактора Sputnik Турция

Накануне в квартиры сотрудников Sputnik Турция ворвались несколько митингующих.
Говорит Москва 06:57
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

КМВ Новости вчера в 10:07
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное