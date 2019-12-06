Политика
Life.ruВ Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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с чего всё началось
Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.Новые Известиявчера в 13:58
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Минэнерго ответило на претензии Матвиенко о сроках внедрения умных счетчиков
Коммерсантъвчера в 17:34
Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»
Московский Комсомолецвчера в 08:05
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