Экономика
9111.ruМатвиенко раскритиковала освоение денег на нацпроекты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.
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Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 03 октября в 09:44
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Политика
В протестах в Ираке погибли 100 человек
Известия 06:38
Экономика
АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»
Минфин США объяснял включение Павлова в список «участием в преступном сговоре, раскрытом» юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Forbes вчера в 13:58
Культура
Гребенщиков рассказал, кого имел ввиду в песне «Вечерний М»
Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал свою новую песню "Вечерний М", в которой поется о пропагандисте российского телевидения.
Neva.Today вчера в 17:10
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Общество
Гуф извинился за слова о кавказских женщинах
Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Футбол
«Уфа» призвала Егорова подать в отставку
Александр Егоров является главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
RT на русском 08:14
Политика
Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
РЕН ТВ вчера в 19:22
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Политика
Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах
Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
URA.Ru 03 октября в 22:17
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Чемпионат вчера в 12:00
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 03 октября в 13:10
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика
Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрея Ганенко.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания вчера в 13:30
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Вечерний курьер вчера в 08:05
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19