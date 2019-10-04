Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Экономика АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского» Минфин США объяснял включение Павлова в список «участием в преступном сговоре, раскрытом» юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Культура Гребенщиков рассказал, кого имел ввиду в песне «Вечерний М» Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал свою новую песню "Вечерний М", в которой поется о пропагандисте российского телевидения.

Общество Гуф извинился за слова о кавказских женщинах Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.

Армия и оружие Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Футбол «Уфа» призвала Егорова подать в отставку Александр Егоров является главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

Политика Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.

Политика Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».

Футбол Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Политика Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Политика Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрея Ганенко.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли впервые показала свой особняк Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Театры Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.