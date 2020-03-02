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Происшествия Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Спорт Минспорта восстановило госаккредитацию ВФЛА Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.

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