Общество
ИзвестияМатвиенко раскритиковала темпы газификации в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом 2 марта сообщил «Интерфакс».
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Матвиенко «Газпрому»: механизм графиков синхронизации газификации не работает
Интерфакс - Россия07:45
Матвиенко предложила поручить крупным компаниям строительство газораспределительных сетей в регионах
Парламентская газета07:35
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Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает работу
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Происшествия
Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат
На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Биатлон
Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток
CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Спорт
Минспорта восстановило госаккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на национальную премию «Ника» по итогам 2019 года.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Происшествия
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт
В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Общество
ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса
"Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Политика
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.