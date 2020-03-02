Общество

ИзвестияИзвестияМатвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом 2 марта сообщил «Интерфакс».
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Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Известия07:58

Матвиенко считает нежизнеспособным механизм «Газпрома» и властей регионов по газификации

ТАСС09:08

Матвиенко - «Газпрому»: темпы газификации в газодобывающей России - 1% в год. Так не должно быть!

Вести.Ru08:37

Матвиенко упрекнула «дочку» «Газпрома» в формализме при газификации

РБК09:29

Матвиенко «Газпрому»: механизм графиков синхронизации газификации не работает

Интерфакс - Россия07:45

Матвиенко предложила поручить крупным компаниям строительство газораспределительных сетей в регионах

Парламентская газета07:35

«Газпром»: Программа газификации Забайкалья в 3 раза дороже, чем в центральной России

Чита.Ру08:22
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Общество

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает работу

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В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
РИА Новости 08:56
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
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Общество

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Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат

На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:05
Биатлон

Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток

CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
РИА Новости 06:24
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК вчера в 11:08
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Спорт

Минспорта восстановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.
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Кино

Стали известны номинанты на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на национальную премию «Ника» по итогам 2019 года.
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Космос

Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе

В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
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Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
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Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
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Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
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В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Российская газета 09:27
Общество

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

"Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.
Интерфакс 08:03
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Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
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Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
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Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
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Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

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Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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