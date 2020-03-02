Общество
ИзвестияМатвиенко раскритиковала темпы газификации в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом 2 марта сообщил «Интерфакс».
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Матвиенко «Газпрому»: механизм графиков синхронизации газификации не работает
Интерфакс - Россия07:45
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