Общество

ИзвестияИзвестияМатвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом 2 марта сообщил «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Матвиенко считает нежизнеспособным механизм «Газпрома» и властей регионов по газификации

ТАСС09:08

Матвиенко «Газпрому»: механизм графиков синхронизации газификации не работает

Интерфакс - Россия07:45

Матвиенко заявила о необходимости отказа от формализма в газификации

РБК08:18

Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Известия07:58

Матвиенко - «Газпрому»: темпы газификации в газодобывающей России - 1% в год. Так не должно быть!

Вести.Ru08:37

Матвиенко не устроили темпы роста газификации регионов РФ

Finam.Ru07:40

«Газпром»: Программа газификации Забайкалья в 3 раза дороже, чем в центральной России

Чита.Ру08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Футбол

Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за эпидемии коронавируса

Из-за вспышки коронавируса правительство Швейцарии наложило запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
Спорт-Экспресс 08:34
Происшествия

Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости

Прокуратура закрыла дело об избиении корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой французскими полицейскими на демонстрации в Париже.
РИА Новости 08:31
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Космос

В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
Аргументы и Факты 03:05
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с лайнера россиян

Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, врачи оценивают как стабильное.
TatCenter 07:25
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Футбол

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
РБК 09:12
Здоровье

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
ФАН вчера в 01:54
Армия и оружие

Bloomberg сообщил о первом использовании «роя дронов» Турцией в Сирии

РБК 07:05
Футбол

Азар отправится на операцию в США

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
Soccer.ru 03:09
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Игромания.ру вчера в 01:53
Политика

Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:09
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Общество

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Спорт

Минспорта восстановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.
News.ru 08:40
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
BFM.ru 05:20
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

Вести.Ru 09:04
Общество

Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева

Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» не стали возбуждать дело

Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.
РИА Новости 06:55
Происшествия

В Казани мать зарезала сыновей-близнецов

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.
Слава труду (Бавлы) вчера в 11:40
Общество

Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Lenta.ru 08:02
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Известия 09:12
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное