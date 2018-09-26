Общество
ИзвестияМатвиенко раскритиковала темпы газификации в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом 2 марта сообщил «Интерфакс».
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Матвиенко «Газпрому»: механизм графиков синхронизации газификации не работает
Интерфакс - Россия07:45
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
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Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, врачи оценивают как стабильное.
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Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
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Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Политика
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Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Общество
Выявлены новые виды телефонного мошенничества
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
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Минспорта восстановило госаккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Общество
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«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
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Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» не стали возбуждать дело
Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.
Происшествия
В Казани мать зарезала сыновей-близнецов
В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.
Общество
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Финансы
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.