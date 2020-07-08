Политика
Парламентская газетаМатвиенко рекомендовала Минпромторгу системнее подходить к работе
В работе Минпромторга хочется видеть больше системности, а в составе российской продукции — «больше отечественной оставляющей».
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Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
Интерфакс 16:36
Хоккей
Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря
Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыковался от модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС) и в ночь на четверг будет затоплен.
ТАСС 15:04
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева открыла стрельбу из автомата в честь годовщины свадьбы
Интересно, что все поклонники звездной пары до сих пор не знают, когда те связали себя узами брака: блогер и хип-хоп звезда вступили в брак потаясь – они не стали устраивать помпезного празднования, и уведомили о бракосочетании почти полгода спустя.
Newia.ru 15:48
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Космос
Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»
За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.
РИА ОмскПресс 06 июля в 06:09
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Общество
Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ
Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Космос
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6
5 июля с космодрома «Цзюцюань» на околоземную орбиту вышел китайский экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
Live24 вчера в 08:49
Космос
Компания Virgin Galactic анонсировала показ кабины корабля для космических туристов
Руководство компании считает интерьер кабины космоплана важнейшим элементом будущей миссии, ведь именно от неё зависит, какие ощущения получат первые космические туристы.
Дни24 08:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Здоровье
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 17:58
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Футбол
«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 5.80
Победа «Краснодара» со счетом 1:0 оценивается коэффициентом 5.80, на чистую победу «быков» можно поставить за 2.00.
Sport24.ru 18:44
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08