Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, заявила, что американский доллар останется в обращении на территории России, но необходимо снизить зависимость нашей страны от этой иностранной валюты.

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С чего всё началось Матвиенко оценила возможность отказа от доллара в России Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью агентству Блумберг, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять. РИА Новости 22:01