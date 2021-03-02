Матвиенко считает необходимым срочно снизить зависимость России от доллара
Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, заявила, что американский доллар останется в обращении на территории России, но необходимо снизить зависимость нашей страны от этой иностранной валюты.В источнике
С чего всё началось
Матвиенко оценила возможность отказа от доллара в России
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью агентству Блумберг, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.
РИА Новости22:01
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