Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес.

Розговоры о возможной деноминации рубля являются провокацией "недобросовестных людей". Такую точку зрения озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации.

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