Экономика
Piter.tvМатвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля
Розговоры о возможной деноминации рубля являются провокацией "недобросовестных людей". Такую точку зрения озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации.
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Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес.
— Валентина Матвиенко, российский политикТВ Центр вчера в 09:43
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Валентина Матвиенко назвала провокацией разговоры о возможной деноминации рубля
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