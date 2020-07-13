Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМатвиенко назвала провокацией слухи о деноминации рубля

Заявления о возможной деноминации рубля являются абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Валентина Матвиенко
Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес.
— Валентина Матвиенко, российский политикТВ Центр 09:43

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Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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