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Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА "Новости". "Считаю это абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей", - отметила Матвиенко.

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