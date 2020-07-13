Экономика
Газета.RuМатвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля
Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА "Новости". "Считаю это абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей", - отметила Матвиенко.
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Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес.
— Валентина Матвиенко, российский политикТВ Центр 09:43
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