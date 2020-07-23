Около пяти-семи сенаторов могут уйти из Совета Федерации в сентябре текущего года. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА "Новости". По ее словам, ежегодно в сентябре в единый день голосования происходит обновление верхней палаты.

Матвиенко сообщила, что до семи сенаторов могут уйти из Совфеда

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