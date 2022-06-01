Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
Матвиенко подчеркнула, что "Россия, российский бюджет ничего не потеряют", потому что после пандемии началось существенное восстановление экономики большинства стран, поэтому РФ может переориентировать нефть на другие рынки, "спрос на которых огромный".
Читатели издания The American Conservative отреагировали на статью колумниста Рода Дрейера, в которой он пытается выяснить, какова на самом деле натура Владимира Зеленского, которого многие западные СМИ окрестили "героем".
Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.