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Матвиенко указала на вред для Запада от антироссийских санкций

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на брифинге после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций, в первую очередь, навредит самому Евросоюзу.
РЕН ТВ
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости
Матвиенко подчеркнула, что "Россия, российский бюджет ничего не потеряют", потому что после пандемии началось существенное восстановление экономики большинства стран, поэтому РФ может переориентировать нефть на другие рынки, "спрос на которых огромный".
РИА Новости

Подробнее о событии

Матвиенко указала на вред для Запада от антироссийских санкций
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