Москва, 24 июля 2020, 11:40 — REGNUM Ущерб за аварию в Норильске может быть взыскан из личных средств акционеров или других источников, но не из налога на прибыль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко: ущерб за аварию может быть взыскан с акционеров «Норникеля»

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