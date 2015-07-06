Экономика

РЕН ТВРЕН ТВМатвиенко выразила недовольство освоением средств на нацпроекты

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство низкими темпами освоения средств на национальные проекты. Ее претензии касаются работы министерств и руководства субъектов Федерации. Она призвала федеральные и региональные власти наращивать темпы работы, сообщает ТАСС.
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Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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