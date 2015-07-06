Экономика
ИзвестияМатвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам. «Давайте наращивать темпы работы», — заключила политик. 25 сентября Валентина Матвиенко была в третий раз переизбрана на пост спикера СФ.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
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Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Общество
Власти Голландии отказываются от названия «Нидерланды»
Активно использовать название "Нидерланды", пишет Adformatie, власти Голландии планируют уже в следующем году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Политика
Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив
Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Макгрегор предстанет перед судом
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Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
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Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли обнажила душу и тело для французского глянца
Говорят, что история с разводом и внутренняя борьба отнимают у филантропа в душе много сил.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Происшествия
Reuters: в Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим
Иракские силы безопасности открыли в пятницу огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются беспорядки.
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Кино
Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control
Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Авто
Hyundai Creta получила инновационный комплекс Hyundai Auto Link
Hyundai Creta оснастили инновационным комплексом Hyundai Auto Link, который расширяет возможности автовладельцев.
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
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