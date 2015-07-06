Экономика

ИзвестияИзвестияМатвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам. «Давайте наращивать темпы работы», — заключила политик. 25 сентября Валентина Матвиенко была в третий раз переизбрана на пост спикера СФ.
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Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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