Экономика

ИзвестияИзвестияМатвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам. «Давайте наращивать темпы работы», — заключила политик. 25 сентября Валентина Матвиенко была в третий раз переизбрана на пост спикера СФ.
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Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты

Lenta.ru12:50

Матвиенко недовольна низкими темпами освоения средств на национальные проекты

ТАСС06:24

Матвиенко назвала полным безобразием низкое освоение денег на нацпроекты

РБК07:31

Матвиенко о выполнении нацпроектов: Полное безобразие

Росбалт07:30

Матвиенко заявила о недопустимо низком темпе освоения средств нацпроектов

РИА Новости07:04

Матвиенко выразила недовольство освоением средств на нацпроекты

РЕН ТВ06:36

Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Известия07:37
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Технологии

Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии

Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Технологии

Смартфоны сотен тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом

Ботнет представляет собой инфраструктуру зараженных телефонов на Android. Устройства могут быть подключены к Geost и управляться удаленно.
Lenta.ru вчера в 10:51
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Здоровье

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 13:31
Энергетика

Дания обязана разрешить строить «Северный поток — 2», заявили в «Газпроме»

Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
РИА Новости 13:00
Происшествия

Сын вице-президента МТС стал фигурантом уголовного дела

Lenta.ru 03:36
Политика

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика

Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Происшествия

Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве

ТАСС 11:58
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Гаджеты

Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods

Сообщается, что новое поколение вакуумных беспроводных наушников с технологией шумоподавления могут представить уже в октябре этого года.
Ferra вчера в 03:04
Политика

ЕС может наложить санкции на Турцию из-за буровых работ в зоне Кипра

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
News.ru 11:57
Происшествия

Разгневавший Кадырова лихач-убийца получил 2,5 года колонии и остался недоволен

Московский Комсомолец 11:20
Наука

Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

Российская газета 13:11
Политика

Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
RT на русском 12:57
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

Дни24 02 октября в 18:00
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Политика

Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Российская газета вчера в 08:04
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Футбол

Хоккеист на балете: Артём Дзюба посетил Михайловский театр

Neva.Today 13:29
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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