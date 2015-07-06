Экономика
ИзвестияМатвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам. «Давайте наращивать темпы работы», — заключила политик. 25 сентября Валентина Матвиенко была в третий раз переизбрана на пост спикера СФ.
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Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Технологии
Смартфоны сотен тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом
Ботнет представляет собой инфраструктуру зараженных телефонов на Android. Устройства могут быть подключены к Geost и управляться удаленно.
Lenta.ru вчера в 10:51
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 13:31
Энергетика
Дания обязана разрешить строить «Северный поток — 2», заявили в «Газпроме»
Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
РИА Новости 13:00
Политика
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Гаджеты
Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods
Сообщается, что новое поколение вакуумных беспроводных наушников с технологией шумоподавления могут представить уже в октябре этого года.
Ferra вчера в 03:04
Политика
ЕС может наложить санкции на Турцию из-за буровых работ в зоне Кипра
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
News.ru 11:57
Происшествия
Разгневавший Кадырова лихач-убийца получил 2,5 года колонии и остался недоволен
Московский Комсомолец 11:20
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Российская газета 13:11
Политика
Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
RT на русском 12:57
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Российская газета вчера в 08:04
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Футбол
Хоккеист на балете: Артём Дзюба посетил Михайловский театр
Neva.Today 13:29