Политика

REGNUMREGNUMМатвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева

Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

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В июне продажи легковых автомобилей в России составили 122622 единицы (исключая BMW и Mercedes), что на 14% меньше, чем в тот же месяц годом ранее.
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Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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Премьер Белоруссии заявил, что ситуация в экономике контролируемая

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ситуация в экономике страны контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса.
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В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине

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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

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Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Чтобы выяснить, чем на самом деле является загадочный объект, ученые убрали отраженный от него свет на изображениях и определили его химический состав.
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Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
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