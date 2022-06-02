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Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину к переговорам

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что у Москвы нет планов касательно уговоров Киева к дальнейшим переговорам.
Газета.Ru
Матвиенко выразила надежду, что украинские власти, "может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло".
ТВ Центр
«Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учетом наших условий», — объяснила она.
Lenta.ru
О ходе военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Матвиенко заявила, что переговоры России и Украины возможны только при соблюдении условий Москвы
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Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах
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