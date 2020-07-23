Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в сентябре из палаты могут уйти до семи сенаторов. «Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Матвиенко заявила, что Совет Федерации покинут до семи сенаторов

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