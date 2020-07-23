Политика

URA.RuURA.RuМатвиенко заявила, что Совет Федерации покинут до семи сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в сентябре из палаты могут уйти до семи сенаторов. «Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным», — приводит ТАСС слова Матвиенко.
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с чего всё началось

Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда

Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости07:29

Подробнее о событии

Матвиенко прогнозирует смену пяти-семи сенаторов после выборов в сентябре

ТАСС08:51

Матвиенко допустила уход 5-7 сенаторов из Совфеда

Известия08:03

Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов

RT на русском07:50

Матвиенко сообщила о планах нескольких сенаторов покинуть Совфед

РБК07:50

Матвиенко сообщила, что до семи сенаторов могут уйти из Совфеда

Газета.Ru07:50

Матвиенко анонсировала уход нескольких сенаторов из Совета Федерации

Lenta.ru07:31

Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда

РИА Новости07:29
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
10
Общество

Журналиста избили в Хабаровске после митинга в поддержку Фургала

Инфо24 09:34
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Автоспорт

Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

Газета.Ru 08:42
Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
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Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
1
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
293
Общество

Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании

Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
1
Экономика

«Северсталь» и НЛМК объявили дивиденды за второй квартал

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2020 года в размере ₽15,44 на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
РБК 09:26
1
Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
61
Футбол

Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей

Футболка, которая стала причиной отстранения Андрея Ещенко на три игры в рамках Кубка России, ушла с аукциона за двести тридцать тысяч рублей.
CT news 04:34
Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Известия 08:29
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
196
Политика

Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес Кадырова надуманными

Обвинения Госдепартамента США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова надуманные, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:49
Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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Космос

Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита

Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.
Pravda.Ru 20 июля в 03:36
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Политика

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
183
Политика

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Lenta.ru 10:51
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Политика

Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Происшествия

СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении неизвестного, который выстрелил в женщину с ребенком в Красногорске.
Известия 11:36
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Игры

Прямая трансляция показа игр для Xbox Series X

Компания Microsoft проводит долгожданный показ игр для некстген-консоли Xbox Series X. Главным анонсом станет сюжетная кампания и геймплей будущего шутера Halo Infinite, постер которого уже показали.
The GEEK 11:58
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Происшествия

В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта

В Екатерининском парке в Царском Селе с пьедестала сбросили бюст XVIII века. Скульптура получила значительные повреждения.
Российская газета 10:47
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
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Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
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Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 08:50
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Футбол

Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

РИА Новости 08:38
1
Политика

Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

SNG.Today 02:30
Политика

МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
192
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
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