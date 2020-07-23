Политика
URA.RuМатвиенко заявила, что Совет Федерации покинут до семи сенаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в сентябре из палаты могут уйти до семи сенаторов. «Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным», — приводит ТАСС слова Матвиенко.
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Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.РИА Новости07:29
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Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании
Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
Экономика
«Северсталь» и НЛМК объявили дивиденды за второй квартал
Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2020 года в размере ₽15,44 на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
РБК 09:26
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Футбол
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Футболка, которая стала причиной отстранения Андрея Ещенко на три игры в рамках Кубка России, ушла с аукциона за двести тридцать тысяч рублей.
CT news 04:34
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Политика
Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес Кадырова надуманными
Обвинения Госдепартамента США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова надуманные, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:49
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Космос
Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита
Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.
Pravda.Ru 20 июля в 03:36
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
Политика
Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Красногорске
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении неизвестного, который выстрелил в женщину с ребенком в Красногорске.
Известия 11:36
Игры
Прямая трансляция показа игр для Xbox Series X
Компания Microsoft проводит долгожданный показ игр для некстген-консоли Xbox Series X. Главным анонсом станет сюжетная кампания и геймплей будущего шутера Halo Infinite, постер которого уже показали.
The GEEK 11:58
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Происшествия
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта
В Екатерининском парке в Царском Селе с пьедестала сбросили бюст XVIII века. Скульптура получила значительные повреждения.
Российская газета 10:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 08:50
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
РИА Новости 08:38
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19