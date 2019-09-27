Экономика
URA.RuМатвиенко заявила, что россиянам невозможно накопить на пенсию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что новая система накопительных пенсий может не заработать, потому что значительной части россиян нечего откладывать. Такую позицию она озвучила, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте.
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с чего всё началось
Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости27 сентября в 07:48
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Матвиенко раскритиковала законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Коммерсантъ27 сентября в 08:33
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Российская газета вчера в 16:46
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
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Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
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В Париже сегодня пройдет прощание с бывшим президентом Жаком Шираком
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Средний срок ипотеки в России существенно вырос
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