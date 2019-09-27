Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что новая система накопительных пенсий может не заработать, потому что значительной части россиян нечего откладывать. Такую позицию она озвучила, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

Матвиенко заявила, что россиянам невозможно накопить на пенсию

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