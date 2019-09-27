Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что новая система накопительных пенсий может не заработать, потому что значительной части россиян нечего откладывать. Такую позицию она озвучила, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

Матвиенко заявила, что россиянам невозможно накопить на пенсию

Технологии «Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео «Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате.

Политика Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Армия и оружие Сирия требует вывода войск США и Турции В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Политика Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.

Общество В ГИБДД разрабатывают проект электронных водительских прав В настоящее время ГИБДД прорабатывает инициативу по внедрению новых водительских прав электронного типа – ими планируется заменить привычный пластик.

Армия и оружие Российская армия получила новые танки Т-90М Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Общество Первый снег выпал в трех сибирских регионах Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

Космос Российская частная компания планирует разработать космический грузовик Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.

Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

Политика Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов.

Происшествия В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.

Фигурное катание Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.

Происшествия В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Здоровье Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Футбол «Спартак» отправил Олега Кононова в отставку Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.